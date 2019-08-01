23 Августа 2020
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Общество В России
Татьяна Навка Дмитрий Песков (2018) | Фото:instagram.com/tatiana_navka

Навка и Песков отметили льняную свадьбу

Самая богатая из жен чиновников Кремля, 44-летняя Татьяна Навка отмечает четвертую годовщину свадьбы с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

В Instagram Татьяна опубликовала фотографию с супругом (и роскошными бриллиантами) и написала под ней: "Уже 4 года нити судеб вьют прекрасную совместную историю нашей #peskofamily семьи! Спасибо #ТатьянаНавка #мужижена #peskofamily #свадьба #годовщина #льнянаясвадьба #счастье #семья".

В комментариях наперебой поздравляют Киркоров, Анита Цой и Анна Семенович.

Незадолго до свадьбы у Татьяны и Дмитрия родилась дочь Надежда. Также у каждого из супругов есть дети от предыдущих браков (у Навки – дочь, у Пескова – дочь и трое сыновей).

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Навка и Песков отметили льняную свадьбу

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Теги: татьяна навка, дмитрий песков, годовщина свадьбы



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