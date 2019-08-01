23 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
Антицерковная шаурма Пермь (2019) | Фото: vk.com/zluken_enoten

В Перми реклама "божественной шаурмы" признана законной

Антимонопольщики закончили проверку рекламы пермской "божественной шаурмы", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, секретарь епархиального управления отец Андрей (Литовка) в своём Facebook назвал рекламу "форменным безобразием", и заявил, что будет написано заявление в полицию.

Проверка показала, что нарушения закона "О рекламе" в опубликованной "ВКонтакте" рекламе нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

"Согласно позиции Федеральной антимонопольной службы, требования закона на официальный сайт продавца и изготовителя товара, а также его официальные группы в социальных сетях не распространяются", - уточнили в пресс-службе.

Антицерковная шаурма Пермь(2019)|Фото: vk.com/zluken_enoten

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В Перми реклама "божественной шаурмы" признана законной

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Теги: божественная шаурма, пермская епархия, Андрей (литовка)



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