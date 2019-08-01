В Мотовилихе назначен "главный" по ремонту дорог

Должность первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района Перми получил Дмитрий Онорин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

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Дмитрий Онорин сменил на посту Антона Илюшина, который возглавил "Управление муниципальным жилищным фондом". В обязанности нового замглавы района входят вопросы ремонта и содержания дорог, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и градостроительства.

Отметим, что до назначения Онорин трудился в должностях заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, заместителя начальника управления-начальника планово-экономического отдела управления капитального строительства городской администрации, председателя комитета по физической культуре и спорту.