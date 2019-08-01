"Мисс Мира" Ксения Сухинова назвала жертв пожаров в Сибири "частью пищевой цепи"

Пока Сергей Зверев и Леонардо ди Каприо призывают спасать сибирские горящие леса, "Мисс Мира" Ксения Сухинова публикует очень странные посты, которые, как считают пользователи, пахнут то ли маразмом, то ли заказухой.

По фотографией, на которой уроженка Нижневартовска, 31-летняя победительница конкурсов "Мисс Россия 2007" и "Мисс мира 2008" запечатлена сидящей у живописной кипрской бухты в Айя-Напе, Ксения принялась "рассуждать" о масштабах бедствий в Сибири.

Вот что она пишет (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.): "Сеть охватила паника по поводу пожаров в Сибири. Горят легкие России и планеты, страдают люди, гибнут животные. Друзья! Умоляю не поддавайтесь панике! К сожалению, пожары в тех краях не редкость. Я сама родом из Сибири и могу вам это сказать, как человек, проживший там не один год. Потери среди животных во время лесных пожаров горазде меньше, чем нас кошмарят. Подавляющее число лесных обитателей в состоянии уйти от кромки лесного пожара своим ходом. Часть насекомых и мелких животных прячется в земле на время прохождения линии огня, земля хорошо изолирует их от тепла. А те животные, которые все-таки погибают от лесного пожара, сразу же становятся частью пищевой цепи. Да, вопрос существует, он требует решения и мер, но давайте все же сохранять холодный разум и не поддаваться всеобщей истерии!".

Роскосмос "кошмарит" Ксению Сухинову - наверное фломастером подрисовывают пепелища.

Источник своих познаний об экологических катастрофах и биологии Сухинова не приводит, видимо, богатый жизненный опыт.

В комментариях Ксении пишут: "Вы с ума сошли?! У нас люди падают в обморок и задыхаются, что вы несёте", "Заказной пост или этот бред реально у вас в голове?", "Отписка, это ужасно...", "Была лучшего мнения о вас. Видимо не зря ходят легенды о тупости моделей и это увы не стереотип. Не умеете сочувствовать другим, не любите животных. Куда им идти-то... Что вы несёте, бездействие это норма, по вашим словам. Но зато, как горят леса в Португалии или ещё где, МЧС России мчит на помочь, а как у себя беда, так нет".

Стоит отметить, что это уже не первый пост в блоге Сухиновой, который заставляет задуматься о заказном характере публикаций или, мягко говоря, о крайне поверхностных представлениях о жизни. Например, недавно Ксения принялась рассуждать о "пассивно отдыхающих в огородах пенсионерах".