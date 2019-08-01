Челябинск возглавил рейтинг городов России с самыми плохими дорогами

Челябинск возглавил рейтинг городов России с самыми плохими дорогами. Такое данные приводит независимое агентство Zoom Market по итогам социологического опроса, проведенного в июле 2019 года, передает корреспондент Накануне.RU.

В опросе приняли участие 3 тыс. человек из 25 городов. У респондентов спрашивали, как они оценивают дороги в своем городе, улучшилось ли за последние три года состояние дорог и стоит ли ожидать улучшения дорог в будущем.

Возглавил рейтинг городов с самыми плохими дорогами Челябинск, на втором месте – Махачкала, на третьем – Омск.