Следствие заинтересовалось Любовью Соболь в ходе расследования крупных финансовых махинаций

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь стала фигурантом резонансного уголовного дела, связанного с финансами Подробности сообщил источник в правоохранительных органах.

Кандидат в депутаты московского парламента Любовь Соболь, организовывающая незаконные митинги в столице России, стала фигурантом уголовного дела. По словам источника в правоохранительных органах, так называемым «независимым кандидатом» заинтересовались следователи, в связи с расследованием резонансного дела, связанного с финансами.

Ранее СМИ сообщали, что отец Соболь – Эдуард Феденев – был заподозрен в финансовых махинациях во время работы в аудиторской компании, специализирующейся на банковской сфере. Ущерб вкладчикам от деятельности аудиторов составил, минимум, 57 миллиардов рублей.

Напомним, Любовь Соболь является кандидатом в депутаты Мосгордумы. Избирком 43-го округа отказывает в регистрации на второй этап выборов из-за обнаружения большого количества недействительных подписей, «мертвых душ» и иных нарушений.