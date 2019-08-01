23 Августа 2020
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Политика Москва
соцсети, любовь соболь, листовки, выборы в мосгордуму (2019) | Фото:в контакте

Следствие заинтересовалось Любовью Соболь в ходе расследования крупных финансовых махинаций

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь стала фигурантом резонансного уголовного дела, связанного с финансами Подробности сообщил источник в правоохранительных органах.

Кандидат в депутаты московского парламента Любовь Соболь, организовывающая незаконные митинги в столице России, стала фигурантом уголовного дела. По словам источника в правоохранительных органах, так называемым «независимым кандидатом» заинтересовались следователи, в связи с расследованием резонансного дела, связанного с финансами.

любовь соболь, подписи,избирком(2019)|Фото:ФАН

Ранее СМИ сообщали, что отец Соболь – Эдуард Феденев – был заподозрен в финансовых махинациях во время работы в аудиторской компании, специализирующейся на банковской сфере. Ущерб вкладчикам от деятельности аудиторов составил, минимум, 57 миллиардов рублей.

Напомним, Любовь Соболь является кандидатом в депутаты Мосгордумы. Избирком 43-го округа отказывает в регистрации на второй этап выборов из-за обнаружения большого количества недействительных подписей, «мертвых душ» и иных нарушений.

 

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Следствие заинтересовалось Любовью Соболь в ходе расследования крупных финансовых махинаций

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Теги: любовь соболь, выборы в мосгордуму, митинги оппозиции, уголовное дело



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