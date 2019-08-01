Сосредоточен, в белых носочках: Зеленский показал свою утреннюю зарядку

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает "прокачивать" свой Instagram-аккаунт, в котором у него уже почти 8 млн подписчиков. Росту популярности всегда способствуют "простые" кадры: селфи с шаурмой, кадр с пляжа, фотка с домашней тренировки, которую глава государства проводит в белых носочках, видавшей виды футболке и шортах. "Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро", - подписал новый пост в Instagram Зеленский. На фото он выполняет выпад на правую ногу.

В комментариях множество как упреков, так и комплиментов. "Может все-таки пора уже политикой заняться?", "Спорт спортом, а глобальные вопросы никто не отменял ! Сколько уже на посту президента ? И что есть толк?" – пишут Зеленскому. Также многие начали сравнивать его с российским коллегой и тезкой, который тоже известен любовью к физической культуре.