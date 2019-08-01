В Екатеринбурге началось строительство первого объекта к Универсиаде-2023

Сегодня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал старт строительству Академии волейбола имени Николая Карполя в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, это первый объект, который будет создан в рамках подготовки к Универсиаде-2023 в уральской столице. Спортивный комплекс на улице Машинистов станет одним из учебно-тренировочных центров клуба "Уралочка".

Во время проведения всемирной летней Универсиады-2023 Академия волейбола им. Н.В. Карполя будет использована и как тренировочная площадка, и как место проведения турниров.

Объект будет включать спортивно-тренировочный блок со спортивным, тренажерным залами, а также общежитие на 70 человек, столовую, образовательный блок, медико-реабилитационный блок с кабинетами врача, физиотерапии, массажа и процедурным кабинетом. Данный проект реализуется при участии Фонда губернаторских программ Свердловской области.

"Мы пообещали провести на самом высоком уровне это яркое спортивное событие. О площадке для Универсиады могу рассказать пока в общих чертах, а детально оргкомитету мероприятия представим проект в декабре. Основные центры проведения мероприятий сосредоточатся в Екатеринбурге, Сысерти, Верхней Пышме, всего будет 18 основных площадок, при необходимости появятся и дополнительные для тренировок. Объем работ большой, но есть хорошее наследие ЧМ-2018", - отмечал ранее губернатор.

Ранее сообщалось, что расходы на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге могут составить 79 млрд рублей.