В Сочи в смотровую башню на горе Ахун попала молния

Башня на горе Ахун в Сочи закрыта для посещения.

Как сообщает пресс-служба Сочинского национального парка, ведется экспертиза состояния памятника историко-культурного наследия на предмет безопасной эксплуатации.

Решение о закрытии популярной у туристов смотровой площадки было принято после того, как во время грозы в башню попала молния.

После удара в здании образовались трещины, передает "Интерфакс".

Смотровая башня была построена в 1935-36 гг. по проекту архитектора С. И. Воробьева. Высота башни 30,5 м. Она является памятником архитектуры федерального значения. Возведена из тесаного белого известняка в романском стиле, строилась 10 месяцев.