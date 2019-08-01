23 Августа 2020
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сочи (2008) | Фото: Накануне.RU

В Сочи в смотровую башню на горе Ахун попала молния

Башня на горе Ахун в Сочи закрыта для посещения.

Как сообщает пресс-служба Сочинского национального парка, ведется экспертиза состояния памятника историко-культурного наследия на предмет безопасной эксплуатации.

Решение о закрытии популярной у туристов смотровой площадки было принято после того, как во время грозы в башню попала молния.

После удара в здании образовались трещины, передает "Интерфакс".

Смотровая башня была построена в 1935-36 гг. по проекту архитектора С. И. Воробьева. Высота башни 30,5 м. Она является памятником архитектуры федерального значения. Возведена из тесаного белого известняка в романском стиле, строилась 10 месяцев.

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В Сочи в смотровую башню на горе Ахун попала молния

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Теги: гора ахун, сочи, молния



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Развитие сюжета:

Ранее 24.09.2019 01:29 Мск Башня на горе Ахун в Сочи признана аварийной после удара молнии

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