23 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
сильный ветер (2017) | Фото: sysertnews.ru

Из-за непогоды в Перми введен режим повышенной готовности

С сегодняшнего дня в Перми введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

О решении глава города Дмитрий Самойлов объявил во время внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Мэр напомнил, что в июле в Перми было уже два случая неблагоприятных погодных условий с серьезными последствиями. Он поставил задачу взять под особый контроль начатые дорожные работы. Там где это возможно, успеть завершить до дождя раскопки и асфальтирование, отслеживать состояние склона на Северной дамбе, мостов, эстакад, строительные работы на набережной.

Департамент культуры должен взять под контроль все места массового пребывания людей – зоопарк, набережную, эспланаду, места в районах. Еще раз проинструктировать организаторов массовых мероприятий, при каких условиях необходимо их прекращать. Департаменту ЖКХ поручено взаимодействовать с управляющими организациями и с соответствующими службами в районах на случай аварийных ситуаций. Начальник департамента ЖКХ Александр Власов доложил, что в районных администрациях организовано дежурство.

Отметим, что по информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный ветер, дождь до 30 мм осадков в сутки, при грозах усиление ветра 20-25 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что такая погода сохранится несколько дней.

Напомним, в начале июля по Перми пронесся ураган. Некоторые улицы подтопило. Пострадали три человека и восемь светофоров, расположенных на улицах Ленина, Плеханова, Хохрякова, Толмачева. Кроме того, ветер вырвал с корнем деревья. Некоторые улицы подтопило.

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Из-за непогоды в Перми введен режим повышенной готовности

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Теги: режим повышенной готовности, ветер, ураган, дмитрий самойлов



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