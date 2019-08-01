В одной из больниц Прикамья три четверти машин "скорой" возили пациентов, несмотря на полный износ

В Косинской ЦРБ нашли нарушения – не хватает медиков в смене, а пациентов возят на машинах, которые полностью выработали ресурс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры края.

Прокурорская проверка показала, что состав бригады "скорой помощи" укомплектованы не полностью – в смене работает один фельдшер выездной бригады и водитель. При этом правила обязывают иметь двух фельдшеров и водителя либо фельдшера, медестру и водителя. Кроме того, на балансе больницы есть четыре машины "скорой", три из которых мало того, что использовали после истечения "срока годности", так ещё и не полностью укомплектовали.

Прокурор Косинского района потребовал обязать Министерство здравоохранения Пермского края дать больнице денег на покупку новых машин, оборудованных по всем правилам, а медучреждение – купить такой транспорт. Иск удовлетворён.