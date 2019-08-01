В Перми уволена чиновница, пнувшая бездомного

В Перми уволена сотрудница Росреестра, которая пинала бездомного, сообщили Накануне.RU в пресс-центре службы.

Напомним, в сети появилось видео, на котором чиновница, пиная бездомного, призывает его уйти с того места, где он спал. Когда она увидела, что её снимают, она возмутилась, однако объяснила своё поступок тем, что от бомжа "сильно воняет", "от него отказались все службы", и вообще, "он "подпирает" собой памятник архитектуры". Как позже выяснилось, бомж к тому моменту уже месяц ночевал у здания управления Росреестра по Пермскому краю.

Началась служебная проверка, по итогам которой сотрудница службы уволена из-за "нарушения общих принципов служебного поведения государственных служащих". Глава Росреестра Виктория Абрамченко, комментируя эту историю, отметила, что этот крайне неприятный случай должен быть уроком для её подчинённых со всей страны.

"Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, тем более, для госслужащего. Не нужно забывать, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти и государственных служащих. Это базовые принципы служебного поведения госслужащих", - сказала Абрамченко.