23 Августа 2020
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кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми уволена чиновница, пнувшая бездомного

В Перми уволена сотрудница Росреестра, которая пинала бездомного, сообщили Накануне.RU в пресс-центре службы.

Напомним, в сети появилось видео, на котором чиновница, пиная бездомного, призывает его уйти с того места, где он спал. Когда она увидела, что её снимают, она возмутилась, однако объяснила своё поступок тем, что от бомжа "сильно воняет", "от него отказались все службы", и вообще, "он "подпирает" собой памятник архитектуры". Как позже выяснилось, бомж к тому моменту уже месяц ночевал у здания управления Росреестра по Пермскому краю.

Началась служебная проверка, по итогам которой сотрудница службы уволена из-за "нарушения общих принципов служебного поведения государственных служащих". Глава Росреестра Виктория Абрамченко, комментируя эту историю, отметила, что этот крайне неприятный случай должен быть уроком для её подчинённых со всей страны.

кулак(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

"Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, тем более, для госслужащего. Не нужно забывать, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти и государственных служащих. Это базовые принципы служебного поведения госслужащих", - сказала Абрамченко.

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В Перми уволена чиновница, пнувшая бездомного

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Теги: бомж, избиение, сотрудница Росреестра



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