Паводок подошел к Еврейской АО: введен режим ЧС

В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

МЧС информирует, что за прошедшие сутки на реке Амур в области наблюдался рост уровней воды населенных пунктов Пашково, Ленинское, Нижнеспасское, Нагибово.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в районы завозят материалы для отсыпки дамб, лекарства и продукты.

Из-за наводнения закрываются пункты пропуска на границе с Китаем. Со 2 августа приостанавливается движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет.

Напомним, на Дальнем Востоке складывается критическая паводковая ситуация, особенно тяжелая ситуация в Амурской области. Размер ущерба уже превысил 500 млн руб.

Руководство региона предлагает ввести режим ЧС федерального уровня из-за наводнения.

Село Удское - старейшее русское поселение в Хабаровском крае – частично ушло под воду в результате сильнейшего разлива реки Уда. Жители села сообщают, что такого сильного наводнения не припомнят за всю историю.

В конце июня паводок начался в Иркутской области. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек. На днях высокая вода вернулась в регион.