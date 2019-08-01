Транспортная "оптимизация" по-екатеринбургски: автобусный маршрут закрыли, чтобы заменить его троллейбусом

Начиная с 6 августа в Екатеринбурге закрывается движение по автобусному маршруту №2 "Ботаническая – Радиотехникум".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, причина связана с окончанием действия договора с перевозчиком, обслуживающим данный маршрут (ООО "Ю-Ви-Эй-Транс"). Поэтому было принято решение об изменении схемы движения троллейбусного маршрута №15.

Отныне он будет ходить по схеме, полностью повторяющей маршрут автобуса №2 – от Ботанической до улицы Крауля. Сейчас троллейбусы №15 идут по Челюскинцев до Железнодорожного вокзала.

Как пояснили в мэрии, интервал движения троллейбусного маршрута в рабочие дни составит 7-10 минут, в выходные 13-15 минут. В комитете по транспорту администрации Екатеринбурга добавили, что решение о закрытии автобуса №2 было принято, чтобы исключить дублирование маршрутов.