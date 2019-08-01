Людмила Бабушкина подвела итоги весенней сессии и наградила СМИ

Парламентский контроль реализации национальных проектов, работа с обращениями граждан, бюджетный процесс и обеспечение цифровизации экономики являются приоритетами в работе заксобрания Свердловской области. Об этом заявила на пресс-конференции спикер регионального парламента Людмила Бабушкина, подводя итоги весенней сессии.

Как передает корреспондент Накануне.RU, она отметила, что регион качественно показывает себя при подготовке масштабных мероприятий, последним примером чему стал саммит индустриализации GMIS, который посетил Владимир Путин.

Выполнение нацпроектов было и остается приоритетом заксобрания, на их реализацию в 2019 году из бюджетов разных уровней предусмотрено более 30 млрд руб., а депутаты осуществляют парламентский контроль этой работы.

По завершении пресс-конференции Людмила Бабушкина наградила СМИ, которые освещали деятельность заксобрания. Накануне.RU удостоилось второго места в областном конкурсе "Свердловская область - регион достижений" в номинации "Лучший материал, опубликованный информационными агентствами".