Доходы УВЗ от коммерциализации своих патентов и ноу-хау превысили 150 млн рублей

Доходы Уралвагонзавода (входит в Государственную корпорацию Ростех) от коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в прошлом году увеличились свыше чем на 20% по сравнению с годом ранее. Продажа прав на использование своих патентов и ноу-хау принесла УВЗ в прошлом году более 150 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации, в 2017-2018 годах предприятия "Уралвагонзавода" в два раза увеличили количество новых конкурентоспособных патентов, общее количество которых в текущий момент равняется 475 (годом ранее их было 324).

В текущем году предприятиями группы УВЗ подано более 50 уведомлений о создании новых технических решений - 72% от годового плана. Значительная часть уведомлений соответствует требованиям мировой новизны и оформлена в качестве заявок на выдачу патентов РФ на полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки.

В соответствии с экспертизой, которая была проведена компанией "РТ-Интеллектэкспорт", товарные знаки корпорации "Уралвагонзавод", в том числе вновь полученные, были оценены в 2 млрд руб., техническая документация - в 500 млн руб. Среди них - самые важные и узнаваемые товарные знаки: "УВЗ", "Армата", "БМПТ-72" и "Т-90".

"В сфере защиты интеллектуальной собственности УВЗ за последние два года добился признания полностью недействительными шести патентов конкурентов. За данный период были полностью сохранены четыре патента, принадлежащие корпорации "Уралвагонзавод" и АО "УКБВ". Новым результатом деятельности в 2019 году стало взыскание в судебном порядке более восьми млн руб. за незаконное использование товарных знаков УВЗ и нарушение исключительных прав", - добавили в пресс-службе УВЗ.