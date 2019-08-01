В болотах Югры найдены обломки давно разбившегося вертолета

В Ханты-Мансийском автономном округе нашли обломки вертолета, который рухнул много лет назад. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Как сообщили в ведомстве, к ним поступила информация о возможном крушении вертолета в Сургутском районе, в районе Ачимовского месторождения.

"Наш центр управления кризисных ситуаций сделал запрос в Центр организации воздушного движения Нижневартовска, Сургута и Югорска, а также в Уральский авиационный поисково-спасательный центр. От них пришла информация, что пропавших или терпящих бедствие бортов нет, и что за последние 20 лет на данной территории происшествий не фиксировалось. Из Нижневартовска был направлен вертолет. Они облетели территорию. Нашли там часть хвостовой балки, предположительно вертолета Ми-6", - сообщили в МЧС.

По данным спасателей, хвостовая балка находится в ветхом состоянии, из-за ржавчины невозможно разобрать бортовой номер.