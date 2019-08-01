Дело бывшего сити-менеджера Челябинска вернут в ФСБ

1 августа в Челябинске суд удовлетворил ходатайство следователя о возвращении уголовного дела бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова в следственный отдел ФСБ для проведения следственных действий и дальнейшего принятия решения по данному делу, передает корреспондент Накануне.RU.

Производство по уголовному делу прекращено.

Напомним, сегодня в судебном заседании следователь заявил ходатайство в связи с имеющимися обстоятельствами о возвращении уголовного дела следствию. Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства. Адвокат и обвиняемый оставили решение на усмотрение суда.

Напомним, в марте 2019 года уголовное дело в отношении экс-чиновника было прекращено. Сергей Давыдов из команды экс-губернатора Михаила Юревича обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, ему был назначен судебный штраф в 40 тыс. руб. Позже прокуратура обжаловала это решение.