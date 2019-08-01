В Нижневартовске снесут частично рухнувшее здание детского сада, которое пустует много лет

Суд в Нижневартовске принял решение снести разрушенный дом в шестом микрорайоне, который стоял таким девять лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Об обрушении части здания бывшего детского сада по улице Северной стало известно в начале июня 2010 года - провалились перекрытия между вторым и третьим этажом. В девяностые годы здание продали, а новый владелец сдавал помещения в аренду. ЧП произошло в пустующем крыле, никто тогда не пострадал. После этого случая в городе начали составлять реестр аварийных зданий. В "чёрный список" вошли и развалины в 6 микрорайоне. Все эти годы жители стоящих вокруг домов требовали их снести.

Здание находится в частной собственности, снести его может только хозяин. Переговоры с владельцем положительного результата не приносили. Мэрия через суд потребовала расторгнуть договор аренды участка, прекратить право собственности владельца на нежилое помещение, обязать его подготовить снос и освободить землю. Иск удовлетворён. Апелляция осталась без удовлетворения.

"Я хочу поблагодарить мэрию за то, что она не оставила наше обращение без внимания. В результате совместной работы наказ избирателей, который дан ещё в 2011 г., будет выполнен. Решение суда вступило в силу. Сначала хозяин должен подготовить проект сноса объекта, а затем освободить участок. На всю работу ему отведено шесть месяцев", - сказал спикер гордумы Максим Клец.