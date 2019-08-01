В Нижневартовске снесут частично рухнувшее здание детского сада, которое пустует много лет

23 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Разрушенный дом шестой микрорайон Нижневартовска (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске снесут частично рухнувшее здание детского сада, которое пустует много лет

Суд в Нижневартовске принял решение снести разрушенный дом в шестом микрорайоне, который стоял таким девять лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Об обрушении части здания бывшего детского сада по улице Северной стало известно в начале июня 2010 года - провалились перекрытия между вторым и третьим этажом. В девяностые годы здание продали, а новый владелец сдавал помещения в аренду. ЧП произошло в пустующем крыле, никто тогда не пострадал. После этого случая в городе начали составлять реестр аварийных зданий. В "чёрный список" вошли и развалины в 6 микрорайоне. Все эти годы жители стоящих вокруг домов требовали их снести.

Здание находится в частной собственности, снести его может только хозяин. Переговоры с владельцем положительного результата не приносили. Мэрия через суд потребовала расторгнуть договор аренды участка, прекратить право собственности владельца на нежилое помещение, обязать его подготовить снос и освободить землю. Иск удовлетворён. Апелляция осталась без удовлетворения.

Разрушенный дом шестой микрорайон Нижневартовска(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Я хочу поблагодарить мэрию за то, что она не оставила наше обращение без внимания. В результате совместной работы наказ избирателей, который дан ещё в 2011 г., будет выполнен. Решение суда вступило в силу. Сначала хозяин должен подготовить проект сноса объекта, а затем освободить участок. На всю работу ему отведено шесть месяцев", - сказал спикер гордумы Максим Клец.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске снесут частично рухнувшее здание детского сада, которое пустует много лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: детский сад, суд, апелляция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети