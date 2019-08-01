Порошенко: Каждая копейка досталась мне тяжелой работой

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что его несправедливо обвиняют в жадности, ведь он потратил "2 миллиарда гривен собственных денег на армию".

По его словам, вместе с бизнес-партнерами по "Рошен" он оснастил силы ПВО, давал армии антиснайперские комплексы.

"Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный... Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой", - сказал олигарх "Украинской правде".

При этом он признал, что сейчас меньше дает армии, так как она уже не так нуждается.

Юрист Андрей Портнов сообщал, что после ухода с поста президента олигарх снял 34 млн долларов США наличными. В прошлом году Порошенко заявил, что не любит деньги.