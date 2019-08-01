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Элла Памфилова (2018) | Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Партия Дела" ждет "объективности" от Памфиловой на выборах в Севастополе

Секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин направил обращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой. Он просит разъяснить порядок применения закона, который определяет форму подписного листа.

Как говорится в обращении, которое есть в распоряжении Накануне.RU, Севастопольская городская избирательная комиссия несколько раз изменяла свою трактовку нормы Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Это делалось для обоснования отказа в регистрации списка партии, подчеркивает Лапушкин.

Напомним, избирательная комиссия города Севастополя признала недействительными подписи "Партии дела" - 1 тыс. 722 штуки. Аргументы избиркома - в подписном листе не указаны первые три фамилии кандидатов списка партии.

Однако представители партии указали на сноску 2 приложения 4.1 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, "согласно которой в случае, если отсутствует общерегиональная часть списка кандидатов, в подписном листе слова "во главе которого находятся", соответствующая строка и текст подстрочника к ней не воспроизводятся, исполнили требования к оформлению подписного листа и не указали кандидатов из той части, которой нет в городском списке кандидатов". Согласно Закону города Севастополя "О выборах депутатов Законодательного Собрания" общерегиональной части в городском списке нет.

Обоснования своей позиции избирательная комиссия несколько раз меняла, подчеркивается в обращении:

"При рассмотрении вопроса о регистрации городского списка кандидатов на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии председателем Даниленко С. А. было озвучено, что городской список кандидатов является общерегиональной частью".

На том, что целое является частью, также настаивала член комиссии Локшина И. Г., отмечается в документе. Затем в самом постановлении об отказе в регистрации избирком решил, что "сноска 2 к приложению 4.1 подлежит применению только при одновременном наличии двух условий: а) деление списка на общерегиональную часть и региональные группы или только региональные группы; б) отсутствие в выдвинутом списке кандидатов общерегиональной части".

В суде, однако, комиссия привела другие возражения. Избирком заявил, что сноска 2, вокруг которой разгорелся весь спор, "не может рассматриваться как самостоятельный регулятор".

А в ходе судебного заседания заместитель председателя севастопольского избиркома Лидия Басова вообще пришла к выводу, что "форма подписного листа ставится в зависимость от эмоций кандидатов".

"Тогда группы выдвигают своих кандидатов в областной представительный орган и идут от этих маленьких регионов", - предположила судья Татьяна Дудкина.

"Да, региональными группами, - подтвердила Басова. - По Дагестану - своя региональная группа, по Чечне - своя, по Карачаево-Черкесии - своя. Они не выдвигают региональную часть, не представляют весь регион. В списке будет много региональных групп, и выделить троих будет сложно. Кто-то обидится, если там не окажется".

Тот факт, что избирательная комиссия несколько раз меняла варианты толкования одного пункта федерального закона, порождает правовую неопределенность, подчеркивается в обращении.

"Партия Дела" просит Памфилову дать оценку компетентности членов комиссии (Даниленко С. А., Басова Л. А. и Локшина И. Г.). "В ожидании объективности", - так подписано обращение от руки.

Ранее Лапушкин заявлял, что глава горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко грубо нарушил регламент, объявив в день заседания рабочей группы по проверке подписных листов о том, что "Партии дела" откажут в регистрации. Он также добавил, что подписи специалисты избиркома проверяли "на глаз".

Напомним, из-за непризнания подписей партия встала с пикетами у Севизбиркома и решила подать на него в суд.

Партия Дела, Севастополь(2019)|Фото:Партия Дела

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"Партия Дела" ждет "объективности" от Памфиловой на выборах в Севастополе

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Теги: партия дела, севастополь, выборы, элла памфилова



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