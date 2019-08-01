Одумались? В питерском горизбиркоме отчитались о 5 тысячах зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах

По состоянию на утро 1 августа в городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга отчитались о количестве выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах. По сравнению с выборами 2014 года желающих стать муниципальными депутатами стало больше на 36%, зарегистрировано к настоящему моменту больше на 41%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе горизбиркома Северной столицы.

Всего сейчас на замещение 1560 мандатов в 110 муниципальных советах Санкт-Петербурга выдвинулись чуть более 7 тыс. человек. Из них регистрацию в качестве кандидатов сейчас получили 5 тыс. 310 кандидатов (три четверти). Как отметили в горизбиркоме, в нынешнюю кампанию почти в два раза увеличилось число самовыдвиженцев, сейчас их зарегистрировано на 901 человека больше, нежели в 2014 году.

Отмечается также, что практически все партийные структуры увеличили количество своих участников в выборах, включая и непарламентские партии. Лидерами по количеству кандидатов сейчас идут "Партия Роста", "Яблоко" и некоторые другие.

На сегодняшний день в горизбиркоме отменено 282 незаконных решения избиркомов муниципальных округов (это в 11,5 раз больше, чем на выборах в 2014 году), при этом 60 участников кампании были зарегистрированы прямо в городской комиссии во избежание инцидентов. В судах города рассмотрено более 400 исков от кандидатов с жалобами на действия территориальных избиркомов, 70% исков были удовлетворены полностью, либо частично.

Ранее Накануне.RU рассказывало о настоящей вакханалии с работой муниципальных избирательных комиссий в Северной столице и угрозах главы Центризбиркома Эллы Памфиловой вообще отменить муниципальные выборы, если безобразия не прекратятся. Дело доходило до закрытия избиркомов в рабочие часы и даже до избиений неизвестными желающих подать документы для участия в выборной кампании

Выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных округов пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.