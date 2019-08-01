23 Августа 2020
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помойка, мусор, ТБО, отходы, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловские "мусорные" операторы снизили тарифы после проверки ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завершила мониторинг ценообразования на услугу вывоза мусора для населения, который должна была провести до 1 августа по поручению Владимира Путина.
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По данным ведомства, нарушения при определении тарифа допустили 16 регионов страны, в том числе Свердловская область.

Как сообщает ТАСС, по итогам разбирательства тариф МУП "Спецавтобаза" был снижен на 30,85%, ООО "Рифей" и ООО "Экотехсервис" - на 16,8%, а с 1 сентября этого года снизится стоимость услуг ООО "ТБО "Экосервис" - на 30,8%.

Напомним, "Спецавтобаза" является региональным оператором по обращению с отходами в Восточной зоне Свердловской области. Ранее нарушения в деятельности данного МУП находила прокуратура.

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Свердловские "мусорные" операторы снизили тарифы после проверки ФАС

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Теги: мусор, тарифы, ФАС, Средний Урал



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