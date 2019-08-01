23 Августа 2020
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лесной пожар Якутия (2019) | Фото:roscosmos.ru

Роскосмос сфотографировал для МЧС 2 млн кв. км – с пожарами и наводнениями

Структуры Роскосмоса провели зондирование почти 2 млн квадратных километров территории Российской Федерации в целях мониторинга чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении госкорпорации.
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"С 25 июля по 1 августа 2019 года НЦ ОМЗ "Российские космические системы" осуществлял мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций и событий на территории Российской Федерации: наводнение в ДВФО (Хабаровский край, Амурская область); в Дальневосточном федеральном округе по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам. Пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься силами иностранной орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ участников Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой: подтопления в Республике Тыва; пожары в ЕАО, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае; угроза оползня в Республике Дагестан; подтопление в Пермском крае; подтопление в городе Тулун Иркутской области", - сообщили в Роскосмосе.

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Роскосмос сфотографировал для МЧС 2 млн кв. км – с пожарами и наводнениями

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Теги: роскосмос, мчс, зондирование, мониторинг, чрезвычайная ситуация, лесной пожар, наводнение



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Ранее 01.08.2019 13:41 Мск К борьбе с пожарами в Сибири подключились шаманы – будут вызывать дождь

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