Роскосмос сфотографировал для МЧС 2 млн кв. км – с пожарами и наводнениями

Структуры Роскосмоса провели зондирование почти 2 млн квадратных километров территории Российской Федерации в целях мониторинга чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении госкорпорации.

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"С 25 июля по 1 августа 2019 года НЦ ОМЗ "Российские космические системы" осуществлял мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций и событий на территории Российской Федерации: наводнение в ДВФО (Хабаровский край, Амурская область); в Дальневосточном федеральном округе по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам. Пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься силами иностранной орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ участников Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой: подтопления в Республике Тыва; пожары в ЕАО, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае; угроза оползня в Республике Дагестан; подтопление в Пермском крае; подтопление в городе Тулун Иркутской области", - сообщили в Роскосмосе.