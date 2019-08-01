Житель Шадринска нашел у себя в саду четыре снаряда времен Гражданской войны

Житель Шадринска принес росгвардейцам интересную находку - четыре снаряда времен Гражданской войны.

Боеприпасы он нашел у себя на садовом участке, когда занимался строительством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по Курганской области.

Снаряды были со следами коррозии, но представляли реальную опасность для жизни и здоровья граждан и в любой момент могли сдетонировать.

Отряд ОМОН вывез из в безопасное место, где боеприпасы были уничтожены.

"За добровольную сдачу найденных боеприпасов гражданину полагается денежное вознаграждение в размере 8 тыс. руб." - добавили в Росгвардии.