Житель Шадринска нашел у себя в саду четыре снаряда времен Гражданской войны
Житель Шадринска принес росгвардейцам интересную находку - четыре снаряда времен Гражданской войны.
Боеприпасы он нашел у себя на садовом участке, когда занимался строительством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по Курганской области.
Снаряды были со следами коррозии, но представляли реальную опасность для жизни и здоровья граждан и в любой момент могли сдетонировать.
Отряд ОМОН вывез из в безопасное место, где боеприпасы были уничтожены.
"За добровольную сдачу найденных боеприпасов гражданину полагается денежное вознаграждение в размере 8 тыс. руб." - добавили в Росгвардии.