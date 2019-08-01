Под Киевом одни раскольнические священники избили других в борьбе за храм

Раскольнический киевский "патриархат" заявил о захвате своего храма св. Иоанна Златоуста в селе Пивни Киевской области сторонниками другой аналогичной структуры - "единой церкви" ("ПЦУ"). Причем одни раскольнические священники избили других. Об этом говорится в сообщении "патриархата".

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Бывший настоятель Николай Журило пытался обманом собирать подписи под "переход" общины в "ПЦУ". И Михаил Денисенко, он же "патриарх Филарет", освободил его, назначив нового настоятеля. На членов общины началось давление, а дом настоятеля "ночью неизвестные забрасывали камнями".

30 июля представители "единой церкви" во главе с "благочинным" протоиереем Михаилом Даниловым прибыли в Пивни с массовкой примерно из ста человек и сымитировали собрание общины о переходе в "ПЦУ". Денисенко направил в село свою комиссию. Те прибыли и попытались начать диалог, но их оскорбляли. Они попытались войти в храм, и начались столкновения. Сообщается, что от рук священников "ПЦУ" тяжело пострадал один из старейших филаретовских священников Георгий Кушнирук.

"Его душил за горло до потери сознания фастовский благочинный "ПЦУ" протоиерей Михаил Данилов, в то время как другой священник Иван Штефюк выкручивал батюшке руки. Одному из священников киевского "патриархата" был разбит нос", - говорится в сообщении.

Это не первое столкновение между раскольническими священниками. В декабре в селе Винятинцы Тернопольской области филаретовцы дрались с автокефалами.

Нынешнее обострение может быть связано с тем, что Киев собрался юридически ликвидировать "патриархат" Денисенко и отобрать у него всю собственность. В конце июня синод "единой церкви" принял решение забрать у Денисенко все приходы и монастыри, отданные ему в феврале, и "запретил" управлять киевской епархией, переподчинив ее своему лидеру Сергею Думенко. Денисенко настаивает, что у него своя отдельная церковь, но Думенко подчеркивает, что "патриарха Филарета" никто не отпускал и на него распространяются все решения "ПЦУ".