Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска просят вернуть следствию

В Челябинске стартовал судебный процесс по уголовному делу бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент Накануне.RU.

В судебном заседании следователь заявил ходатайство в связи с имеющимися обстоятельствами о возвращении уголовного дела следствию для проведения следственных действий в целях дальнейшего решения по данному уголовному делу.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства. Адвокат и обвиняемый оставили решение на усмотрение суда. Сейчас объявлен перерыв до 15.00 часов, когда будет принято решение о разрешении ходатайства.

5 июля Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд. Теперь оно рассматривается иным составом судей.

Напомним, в марте 2019 года уголовное дело в отношении экс-чиновника было прекращено. Сергей Давыдов из команды экс-губернатора Михаила Юревича обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, ему был назначен судебный штраф в 40 тыс. руб. Позже прокуратура обжаловала это решение.