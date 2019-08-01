Туристы-байдарочники пропали на Белом море в Карелии

Десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии. На связь они не выходят.

Пропавшие общались с родственниками 24 июля, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Последний раз туристов видели в Беломорском районе, в районе острова Бережной Борщевец. Отмечается, что в МЧС они не зарегистрировались.

В мае на Алтае под лавину попала туристическая группа из Новосибирска в составе девяти человек. Двое из них самостоятельно выбрались и сообщили о произошедшем, а судьба семерых остается неизвестной - вероятнее всего, они погибли.

Спасатели приняли решение о приостановке на полтора месяца поисков туристов.