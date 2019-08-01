23 Августа 2020
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Ревун, каяки, водный спорт, байдарка (2015) | Фото: Департамент информационной политики губернатора

Туристы-байдарочники пропали на Белом море в Карелии

Десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии. На связь они не выходят.

Пропавшие общались с родственниками 24 июля, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Последний раз туристов видели в Беломорском районе, в районе острова Бережной Борщевец. Отмечается, что в МЧС они не зарегистрировались.

В мае на Алтае под лавину попала туристическая группа из Новосибирска в составе девяти человек. Двое из них самостоятельно выбрались и сообщили о произошедшем, а судьба семерых остается неизвестной - вероятнее всего, они погибли.

Спасатели приняли решение о приостановке на полтора месяца поисков туристов.

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Туристы-байдарочники пропали на Белом море в Карелии

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Теги: туристы, белое море, карелия



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Развитие сюжета:

Ранее 01.08.2019 21:36 Мск Спасатели МЧС нашли пропавших в Белом море туристов-байдарочников

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