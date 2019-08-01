23 Августа 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Бованенковское месторождение (2015) | Фото:

Ямал и "ВИС" расторгли соглашение о строительстве ветки Бованенково – Сабетта

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и группа "ВИС" расторгли соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству железнодорожной ветки Бованенково – Сабетта. Решение связано с изменением статуса проекта - ветка войдет в состав магистрали "Северный широтный ход-2", по которой будет заключена концессия, передает корреспондент Накануне.RU.

Об официальном расторжении соглашения сообщила группа "ВИС". Работы по подготовке к строительству - отвод земельных участков, проектно-сметная документация, инженерно-геологические изыскания - стоили 1 млрд руб., уточнили в пресс-службе группы. Работы профинансированы за счет средств строителей. В рамках достигнутого соглашения регион выкупит готовую документацию для дальнейшего использования.

"Всесторонний анализ, проведённый с учётом требований по синхронизации ГЧП-проекта с проектами смежной инфраструктуры, а также финансовых рисков и баланса интересов, показал, что оптимальным форматом дальнейшей реализации проекта создания линии Бованенково – Сабетта является механизм концессии", - отметили в пресс-службе группы "ВИС".

Северный широтный ход-2, СШХ-2, Арктика(2019)|Фото: forumarctica.ru

Как сообщало Накануне.RU, сторонами концессионного соглашения по проекту "Северный широтный ход - 2" станут "Газпром", "Новатэк", РЖД и правительство Ямала. Проект планируется реализовать без привлечения бюджетных средств.

Строительство СШХ-2 позволит сделать Сабетту самым восточным портом Северного морского пути с подведенной железной дорогой.

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Ямал и "ВИС" расторгли соглашение о строительстве ветки Бованенково – Сабетта

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Теги: Бованенково – Сабетта, ГЧП, Группа ВИС



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