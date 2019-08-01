В закрытом уральском городе произошла погоня со стрельбой

В закрытом городе Новоуральск полицейские применили табельное оружие для остановки водителя. Возможно, мужчина был пьян.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось 31 июля на одной из улиц города: водитель ВАЗ-211440 не остановился по требованию сотрудника ГИБДД. Тогда инспекторы приняли решение о преследовании автомобиля и организовали погоню с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

Несмотря на неоднократные требования об остановке, лихач продолжал движение, создавая угрозу жизни и здоровью других людей. В результате стражи порядка применили табельное оружие: авто нарушителя удалось блокировать, а его самого задержать в одном из дворов улицы Промышленной.

Оказалось, что за рулем находился 34-летний местный житель, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и был лишен водительских прав. От медицинского освидетельствования он категорически отказался.

Как отметили в Госавтоинспекции, в результате применения оружия водитель не пострадал, а его автомобилю причинены механические повреждения двух колес. На уральца составлен очередной протокол, машину отбуксировали на спецстоянку.