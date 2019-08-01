В Прикамье в съемках фильма "Сердце Пармы" участвуют двое бездомных

В Пермском крае участие в съемках фильма "Сердце Пармы" по одноименному роману Алексея Иванова принимают двое бездомных. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства социального развития.

Анкеты своих подопечных на проект отправил Пермский центр социальной адаптации. Мужчины снимаются в массовке и получают зарплату по договору.

Напомним, экранизацией романа пермского писателя Иванова занимается компания Star Media. "Сердце Пармы" обещает стать одним из сложнейших постановочных проектов отечественного кино. Фильм представляет собой историю противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель, населенных язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. В центре конфликта цивилизаций – судьба русского князя Михаила, который полюбил юную Тичерть, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Страсть к язычнице и верность запретной любви, поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и Пармой – герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.

Напомним, что роль князя Михаила досталась Александру Кузнецову. Его супругу Тичерть играет актриса Елена Ербакова. Роль епископа Ионы сыграет Евгений Миронов, а исполнителем роли великого князя Ивана III стал Федор Бондарчук.

Бюджет фильма оценивается в 610 млн руб.