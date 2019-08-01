На Украине вступили в силу спецпошлины почти на все российские товары

С 1 августа на Украине вступили в силу спецпошлины на многие российские товары, которые будут взиматься независимо от других сборов. Как сообщало Накануне.RU, соответствующее решение украинским правительством было принято еще в мае. Пошлины введены почти на все российские товары, за исключением товаров "чувствительного импорта" - угля, кокса, бензина, сжиженного газа, фармацевтической продукции.

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Специальная пошлина вводится в процентах от таможенной стоимости товаров. При этом в июле Киев ввел также пошлину на дизельное топливо, поставляемое по трубопроводу, а также на ряд видов сжиженного газа. Спецпошлина на сжиженный газ с августа составит 3,75% и вырастет в октябре до 4%. На дизель 1,75% с 1 августа и 3% - с октября. В Киев ожидают, что этими пошлинами Россия заплатит в украинский бюджет около 3,7 млрд грн (более 8 млрд рублей).