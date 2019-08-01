23 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Жительнице Челябинской области, которая оставила своего мертвого ребенка на обочине дороги, дали год ограничения свободы

На Южном Урале 1 год ограничения свободы дали 35-летней жительнице Бердяуша.

В январе этого года она сама у себя дома родила ребенка, до этого на медицинском учете по беременности не состояла, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Из-за отсутствия медицинской помощи новорожденный мальчик умер в тот же день. Женщина положила тело ребенка на приусадебном участке, а в апреле этого года положила его в деревянный ящик и оставила на обочине дороги.

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Жительнице Челябинской области, которая оставила своего мертвого ребенка на обочине дороги, дали год ограничения свободы

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Теги: Бердяуш, сын, мать, роды, тело, СК



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Ранее 17.07.2019 12:02 Мск На Южном Урале женщина родила ребенка дома, мальчик умер от отсутствия медпомощи

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