Порошенко признал, что виноват

Бывший президент Украины Петр Порошенко оригинально признал свою вину. По его мнению, она в том, что Украина не смогла защититься от "российской информационной агрессии".

Он сказал, что Украина не была готова к тому, что "Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии".

"Я виноват. В коммуникационной политике", - уточнил он.

При этом само высказывание Порошенко интересно. Он выступает за демократию, но противостоит ее же инструментам. Речь идет об альтернативной точке зрения в российских СМИ, которые олигарх назвал "фейковыми новостями".