Порошенко признал, что виноват
Бывший президент Украины Петр Порошенко оригинально признал свою вину. По его мнению, она в том, что Украина не смогла защититься от "российской информационной агрессии".
Он сказал, что Украина не была готова к тому, что "Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии".
"Я виноват. В коммуникационной политике", - уточнил он.
При этом само высказывание Порошенко интересно. Он выступает за демократию, но противостоит ее же инструментам. Речь идет об альтернативной точке зрения в российских СМИ, которые олигарх назвал "фейковыми новостями".