В Сибири будут искусственно вызывать дожди, чтобы потушить лесные пожары

Специалисты "Авиалесоохраны" будут вызывать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.

Осадки будут вызваны при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 августа специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области.

После самолет "Авиалесоохраны" полетит в Эвенкийский район Красноярского края.

Напомним, на сегодняшний день горят около 3 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха.

Чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе. Однако в Госдуме потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды.

31 июля, после поднявшегося информационного шума,самолеты МЧС начали все-таки летать над тайгой и сбрасывать на пожары воду. После доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент России Владимир Путин дал указ Министерству обороны подключиться к тушению сибирских пожаров.