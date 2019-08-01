В России лесные пожары прошли территорию в три миллиона гектаров

В России на 1 августа лесные пожары прошли площадь в 2,9 млн га. Это данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на которые ссылается ФБУ "Авиалесоохрана".

Ведомство сообщает, что на 1 августа в стране действовало 165 лесных пожаров на площади в 116 тыс. га. За сутки пожарным удалось ликвидировать 29 лесных пожаров на площади 404 га.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в четырех субъекта: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Республики Бурятия, в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия).

Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах Российской Федерации.