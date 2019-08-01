23 Августа 2020
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лесной пожар (2017) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В России лесные пожары прошли территорию в три миллиона гектаров

В России на 1 августа лесные пожары прошли площадь в 2,9 млн га. Это данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на которые ссылается ФБУ "Авиалесоохрана".

Ведомство сообщает, что на 1 августа в стране действовало 165 лесных пожаров на площади в 116 тыс. га. За сутки пожарным удалось ликвидировать 29 лесных пожаров на площади 404 га.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в четырех субъекта: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Республики Бурятия, в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия).

Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах Российской Федерации.

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В России лесные пожары прошли территорию в три миллиона гектаров

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Теги: лесной пожар, чрезвычайное положение, авиалесоохрана



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