В аэропорту Екатеринбурга начали действовать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, действуют они на внутрироссийских рейсах: чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство. Талон со штрихкодом содержит фамилию и инициалы пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна, а при необходимости может указываться и другая информация.

Электронный посадочный талон, как и бумажный, позволяет пройти в чистую зону аэропорта и в салон самолета - необходимо лишь приложить устройство к сканеру и предъявить талон агенту на контроле посадки. При этом услуга должна быть подтверждена авиакомпанией, совершающей рейс, поэтому перед вылетом нужно удостовериться в ее доступности. Если же пассажир путешествует с багажом, то после онлайн-регистрации следует сдать багаж на стойке регистрации в аэропорту.

Как уточнили в Кольцово, также сохраняется возможность использования посадочного талона, оформленного на бумажном носителе: чтобы получить распечатанный талон, необходимо обратиться на стойку регистрации или воспользоваться киоском самостоятельной регистрации в аэропорту.