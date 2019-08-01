Компанию бизнесменов из ТОП-100 богатых людей Тюмени банкротит налоговая

Федеральная налоговая служба и управление ФНС по Тюменской области обратились в арбитраж с иском о банкротстве тюменской компании "Спинокс". Актив принадлежит богатейшим людям Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

"Спинокс" выполняет полный комплекс работ от проектирования до сдачи природоохранных объектов под ключ. В компании работают 400 человек. Налоговая потребовала банкротства компании из-за долга по обязательным платежам в размере почти 7 млн руб.

"Спинокс" в равных долях принадлежит тюменским предпринимателям Василию Горемыкину, Виталию Коренному и Александру Морозову. Все трое входят в рейтинг ТОП-100 богатых людей Тюмени, составленный порталом "Наш город". Бизнесмены также являются совладельцами компаний "Сибирьинвестстрой" и "Симокс".

Добавим, что "Спинокс" являлся одним из подрядчиков строительства полигона утилизации промышленных и твёрдых бытовых отходов в Тазовском районе ЯНАО - объект в рамках шестистороннего соглашения с "Транснефтью", уральским полпредством и регионами "матрешки" строила ""Корпорация развития". Компания не исполнила свои обязательства, суд постановил взыскать со "Спинокса" в пользу КР и ее дочерней"Строительной компании развития" порядка 1,7 млн руб.