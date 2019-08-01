Алибасов хочет взыскать с производителей и продавцов "Крота" 100 миллионов рублей

72-летний продюсер группы "На-На" все-таки собирается судиться с производителем средства для прочистки труб, которое Бари Алибасов по ошибке выпил, приняв за йогурт.

Как сообщает Business FM со ссылкой на пиар-директора Алибасова, продюсер собирается взыскать 100 млн руб. с производителя, а также с гипермаркета "Ашан", который продает средство "в опасной упаковке". "Иск планируется подать 7 августа в Пресненский суд столицы по месту жительства заявителя", - заявил представитель Алибасова.

Бари оценил моральный вред в 15 млн руб, ущерб, причиненный здоровью – в 85 млн руб.

Бари Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того, как, по его словам, случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав ее с другим напитком. Он провел в больнице 13 дней. Позже ряд СМИ обвинили его в инсценировке отравления.