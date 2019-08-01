Алибасов хочет взыскать с производителей и продавцов "Крота" 100 миллионов рублей

23 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Алибасов хочет взыскать с производителей и продавцов "Крота" 100 миллионов рублей

72-летний продюсер группы "На-На" все-таки собирается судиться с производителем средства для прочистки труб, которое Бари Алибасов по ошибке выпил, приняв за йогурт.

Как сообщает Business FM со ссылкой на пиар-директора Алибасова, продюсер собирается взыскать 100 млн руб. с производителя, а также с гипермаркета "Ашан", который продает средство "в опасной упаковке". "Иск планируется подать 7 августа в Пресненский суд столицы по месту жительства заявителя", - заявил представитель Алибасова.

Бари оценил моральный вред в 15 млн руб, ущерб, причиненный здоровью – в 85 млн руб.

Бари Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того, как, по его словам, случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав ее с другим напитком. Он провел в больнице 13 дней. Позже ряд СМИ обвинили его в инсценировке отравления.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Алибасов хочет взыскать с производителей и продавцов "Крота" 100 миллионов рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бари алибасов, средство для прочистки труб, иск, моральный ущерб



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 08.08.2019 16:01 Мск Бари Алибасов подал в суд на производителя "Крота" – требует 100 миллионов

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.07.2019 08:32 Мск Лидия Федосеева-Шукшина завещала Бари Алибасову свою квартиру

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети