23 Августа 2020
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Политика В России
(2016) | Фото: ТАСС

Минобороны протестировало "военный интернет"

Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".

Информация во время испытаний передавалась по локальной беспроводной сети. Такой интернет не имеет точек обмена трафиком, которые бы связывали его с глобальным интернетом.

Все передаваемые данные были зашифрованы при помощи мобильных комплексов "Никель". Получить доступ к таким сетям извне невозможно, подтверждают эксперты.

Обмен данными велся между двумя точками в Центральном военного округе, расстояние между которыми превышает 2 тыс. км. Скорость передачи информации составила 300 Мбит/с.

Для создания беспроводной сети было использовано более 1,5 тыс. средств связи. Чтобы развернуть всю технику, военным потребовалось около часа.

В марте сообщалось, что оператор "Воентелеком", подчиняющийся Минобороны РФ, создаст в России сеть мобильной связи, которой будут пользоваться военные.

СМИ писали, что "Воентелеком" получил лицензию виртуального оператора для работы по всей стране на 5 лет.

Провайдер будет строить свою систему связи на базе сети Tele2, от других она будет отличаться повышенной защищенностью.

"Воентелеком" воспользуется моделью full MVNO. Она предполагает, что будут использоваться лишь вышки и частоты Tele2, оставляя при этом полный контроль над системой. Также она позволяет внедрять разные системы защиты и шифрования.

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Минобороны протестировало "военный интернет"

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Теги: минобороны, военный интернет



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