23 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
аттракцион, батут &quot;Полоса препятствий&quot; (2016) | Фото: vozduh-group.ru

На Южном Урале уголовное дело владелицы батута, от падения которого пострадали дети, передано в суд

В Катав-Ивановске в суд передано уголовное дело в отношении местной предпринимательницы, по вине которой пострадали дети.

Днем 3 августа она на одной из городских площадок разместила батут, который плохо прикрепили к земле, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

От сильного ветра батут упал, а вместе с ним и дети. Травмы получили четверо несовершеннолетних в возрасте от 3 до 12 лет.

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На Южном Урале уголовное дело владелицы батута, от падения которого пострадали дети, передано в суд

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Теги: батут, Катав-Ивановск, травмы, уголовное дело



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