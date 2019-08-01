На Южном Урале уголовное дело владелицы батута, от падения которого пострадали дети, передано в суд

В Катав-Ивановске в суд передано уголовное дело в отношении местной предпринимательницы, по вине которой пострадали дети.

Днем 3 августа она на одной из городских площадок разместила батут, который плохо прикрепили к земле, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

От сильного ветра батут упал, а вместе с ним и дети. Травмы получили четверо несовершеннолетних в возрасте от 3 до 12 лет.