В российских магазинах запустили базу данных, распознающую "несунов"

Российские супермаркеты и магазины включаются в базу данных, где хранятся сведения и фото неблагонадежных покупателей - проще говоря, "воров-несунов".

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Известно, что технология распознавания лиц NtechLab позволяет отслеживать потенциальных воришек еще на этапе, когда они только зашли в магазин. Программа сверяет лица всех покупателей с базой, где собраны ранее засветившиеся на воровстве граждане.

При этом совсем необязательно, чтобы мелкое правонарушение было совершено в одной и той же сети, подключенной к NtechLab: программа охватывает все торговые точки, участвующие в "умном слежении" за клиентами. Как пишет Infox.ru со ссылкой на РБК, база распознает даже лица, закрытые на 40%.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале мужчина ограбил магазин, съев прямо в зале несколько упаковок колбасы.