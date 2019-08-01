В Челябинске сотрудницу теплоснабжающей организации признали виновной в получении взяток

В Челябинске сотрудницу теплоснабжающей организации признали виновной в получении взяток, отмывании денег, злоупотреблении полномочиями.

Женщина с 2012 по 2017 год получила от представителей фирм взятки в сумме более 5,2 млн руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

700 тыс. руб. она легализовала, положив на банковский счет.

За взятки женщина существенно занижала объемы потребленных предприятиями ресурсов, добавили в СК.

Суд назначил женщине 5 лет условно со штрафом в 300 тыс. руб.