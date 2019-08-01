Ил-76 Минобороны вылетели на тушение пожара на востоке Красноярского края

Самолеты Ил-76 Министерства обороны России начали тушить пожары в Сибири. Военное ведомство сообщает, что первые два самолета военно-транспортной авиации приступили к тушению природных пожаров в Эвенкийском районе Красноярского края. Каждый из самолетов может брать на борт за раз 42 тонны воды. Пожар, который сейчас начали тушить, находится в 500 км к северо-востоку от Красноярска.

Как ранее сообщало Накануне.RU, экипажи ВТА прибыли в Красноярск из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновских областей. Во время перебазирования летчики преодолели более 4 тыс. км.

"Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами", - говорится в сообщении Минобороны.

Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.