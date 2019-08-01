Финляндия усложнит правила получения въездной визы для россиян

Россиянам станет сложнее получить финскую шенгенскую визу. Как сообщило министерство иностранных дел Финляндии, с 1 сентября нашим соотечественникам нужно будет подавать для поездки все подтверждающие документы, а не только анкету, загранпаспорт, страховой полис и копию общегражданского паспорта, передает радио "Говорит Москва".

С 1 сентября к этому списку добавятся проездные билеты, брони гостиниц, письменное описание маршрута, справка с места работы и выписка из банка за три предыдущих месяца. До сих пор эти документы запрашивались лишь в исключительных случаях. Кроме того, необходимо оплатить визовый сбор и предоставить фотографии и согласие на обработку персональных данных.

В финском МИДе не уточнили, с чем связано ужесточение правил.