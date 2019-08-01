Жительница Тюмени эвакуировала людей из горящей многоэтажки

Жительница Тюмени Виктория Шалыгина эвакуировала 15 человек из горящей девятиэтажки на ул. Хохрякова. Инцидент произошел 20 июля, однако в ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили о нем сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации спасателей, в многоэтажке загорелся мусор на техническом этаже. Заметив дым с крыши, Виктория Шалыгина зашла в здание, чтобы сообщить о пожаре людям.

В горящем доме не оказалось вахтера, пожарная сигнализация не сработала. Девушка сообщила о пожаре на крыше дома официанту местного кафе, расположенного на первом этаже многоэтажки. А после вернулась в дом и начала обходить этаж за этажом, стуча в двери и сообщая о пожаре.

"Подумав о людях, которые находились на верхних этажах, не успела понять, как я оказалась наверху. Я нажимала на кнопки пожарной сигнализации, стучала в двери, информируя людей, что это не учебная тревога, а настоящий пожар. Поднявшись на восьмой этаж, начала эвакуацию людей, постепенно спускаясь вниз", - сообщила Виктория.

После того, как девушка убедилась, что все люди в доме оповещены, она вышла на улицу с дворовой стороны, куда уже приехали пожарные.