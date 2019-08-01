МЧС: Площадь лесных пожаров увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению

Площадь лесных пожаров в регионах России увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению, заявили в МЧС РФ.

Напомним, горят 2,7 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха.

Как заявил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин, на местах не приняли достаточных мер по ликвидации очагов возгораний, передает ТАСС.

При этом в регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза о повышенной пожарной опасности, добавил он.

Напомним, ранее чиновники заявляли, что тушить пожарыэкономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

В итоге теперь для тушения пожаров в Сибири дополнительно потребуется около трех миллиардов рублей. Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин обратился к Правительству РФ с соответствующей просьбой.

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири.

В Госдуме потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским". Инициатива, отменяющая норму о возможности не тушить пожары, внесена в парламент.