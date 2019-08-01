23 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области принята стратегия развития туризма до 2035 года

Сегодня на заседании правительства Свердловской области была принята стратегия развития внутреннего и въездного туризма в регионе на период до 2035 года.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, ее реализация позволит сформировать современную и конкурентоспособную туристскую индустрию и увеличить турпоток на Средний Урал. Как заявил на заседании губернатор Евгений Куйвашев, с каждым годом между регионами России усиливается конкуренция за привлечение туристов, и Свердловская область демонстрирует неплохие показатели в этой сфере, а по темпам развития туризма в 2018 году входит в десятку регионов-лидеров.

"Реализация стратегии позволит закрепить достигнутые успехи, вывести развитие туристской индустрии на качественно новый уровень, увеличить к 2035 году туристический поток в Свердловскую область не менее чем на 50% к уровню прошлого года", - отметил глава региона.

Евгений Куйвашев добавил, что серьезный импульс развитию отрасли придаст проведение в Екатеринбурге в 2023 году Всемирной летней Универсиады.

Кроме того, в Свердловской области развит деловой туризм, что в большой степени связано с позиционированием региона как центра конгрессно-выставочной активности. Ежегодно в Екатеринбурге проводится более двух сотен выставочных мероприятий: конгрессы, форумы, саммиты, конкурсы, в числе которых — ИННОПРОМ, , 100+ Forum Russia и другие. Помимо делового, активно развиваются на Среднем Урале культурно-познавательный, промышленный, паломнический, активный туризм.

Отдельное направление работы — организация и проведение крупных событий, ставших традиционными для Свердловской области. Это Ural Music Night, Венский фестиваль музыкальных фильмов, фестиваль исторической реконструкции Покровский рубеж, Ирбитская ярмарка, Ural Terra Jazz, фестиваль "Земляничный джем" в Камышлове и другие.

В 2018 году Свердловская область заняла второе место в Российской Федерации по итогам Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. А недавно Екатеринбург стал одним из лидеров рейтинга российских городов, где можно почувствовать себя "как в Европе".

екатеринбург набережная рабочей молодежи(2018)|Фото: Накануне.ru

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В Свердловской области принята стратегия развития туризма до 2035 года

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Теги: туризм, Куйвашев, развитие



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