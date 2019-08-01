Телевидению доверяет только половина россиян – на 25% меньше, чем десять лет назад

Россияне, по данным Левада-центра, стали гораздо реже смотреть федеральные телеканалы, треть респондентов черпает информацию из независимых СМИ. Около трети смотрят видеоблоги, половина пользуются мессенджером WhatsApp, сообщает РБК.

Постепенный упадок телевидения, рост влияния интернета, социальных сетей и видеоблогов, а также повышение доверия к независимым СМИ — вот главные тенденции, зафиксированные в отчете Левада-центра "Российский медиаландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет и социальные сети", отмечает издание.

Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, но его аудитория постепенно снижается. Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%. Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.

Среди основных телеканалов, из которых россияне черпают новости, лидируют "Россия 1" (снижение популярности с 57 до 48%, за год) и Первый канал (самое серьезное снижение — с 72 до 47%). За ними следуют НТВ (падение с 44 до 36%), "Россия 24" (с 38 до 31%) и РЕН ТВ (с 21 до 17%).

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ. Доверие к телевидению сохраняют в первую очередь россияне старше 35 лет.