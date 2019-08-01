23 Августа 2020
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телевизор (2018) |

Телевидению доверяет только половина россиян – на 25% меньше, чем десять лет назад

Россияне, по данным Левада-центра, стали гораздо реже смотреть федеральные телеканалы, треть респондентов черпает информацию из независимых СМИ. Около трети смотрят видеоблоги, половина пользуются мессенджером WhatsApp, сообщает РБК.
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Постепенный упадок телевидения, рост влияния интернета, социальных сетей и видеоблогов, а также повышение доверия к независимым СМИ — вот главные тенденции, зафиксированные в отчете Левада-центра "Российский медиаландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет и социальные сети", отмечает издание.

Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, но его аудитория постепенно снижается. Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%. Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.

Среди основных телеканалов, из которых россияне черпают новости, лидируют "Россия 1" (снижение популярности с 57 до 48%, за год) и Первый канал (самое серьезное снижение — с 72 до 47%). За ними следуют НТВ (падение с 44 до 36%), "Россия 24" (с 38 до 31%) и РЕН ТВ (с 21 до 17%).

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ. Доверие к телевидению сохраняют в первую очередь россияне старше 35 лет.

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Телевидению доверяет только половина россиян – на 25% меньше, чем десять лет назад

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Теги: опрос, доверие, телевидение, россияне



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