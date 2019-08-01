Спикер заксобрания: Проект нового зала филармонии пройдет через общественные слушания

Вызвавший широкий общественный резонанс проект строительства нового зала филармонии пройдет через публичные слушания. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Депутат Владимир Терешков отметил, что выделенные на этот проект средства в 2018 году в силу именно большого резонанса и споров освоены не были и "вернулись" в бюджет уже 2019 года. Теперь разработанные проекты будут обсуждаться более широким кругом.

Напомним, ради нового зала планировалось снести жилой дом №40 по ул. Карла Либкнехта. Филармония даже начала скупать в нём квартиры, однако теперь судьба стройки под вопросом. Против сноса выступила прокуратура, согласно заключению которой, на территории расположения здания, в связи с действием защитных зон объектов культурного наследия, невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция. Средства на проект в 2019 году частично перераспределены. На последнем летнем заседании заксобрания министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко заявила, что строительству требуется ускорение.